Pizza, kawa i nauka przed sesją, czyli „Noc na WE”. Posłuchaj relacji

28 stycznia, 2025

Noc na WE, fot. Hanna Kość Noc na WE, fot. Hanna Kość

Kolokwia, zaliczenia i wejściówki to rzeczywistość studentów Politechniki Białostockiej, którzy za tydzień zaczną sesję. Aby ułatwić im naukę na Wydziale Elektrycznym zorganizowano „Noc na WE”, czyli stady night.

„Noc na WE” to nauka w nieformalnej atmosferze, bo na wydziałowym korytarzu z kawą i pizzą, studenci mogli spotkać się z wykładowcami i powtórzyć materiał.

– Ja przyszedłem jedną pracę zaliczyć, wejściówkę, bo zostało mi kilka do końca semestru, a wolałem jak najszybciej to zaliczyć. Przyszliśmy z kolegą do prowadzącego zapytać się odnośnie jutrzejszego kolokwium poprawkowego i też porozmawiać tak na luzie bardziej trochę z prowadzącym. Nauka była w domu, tutaj bardziej jest takie rozwiewanie wątpliwości. Fajnie, bo można jeszcze przed sesją skonsultować wiele informacji, które są jeszcze gdzieś niepewne i miło spędzić czas przy okazji – mówią studenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Pierwsza „Noc na WE” odbyła się w poprzednim semestrze i cieszyła się sporym zainteresowaniem. Nowością tym razem była pizza robiona na miejscu, co zainicjował prof. Maciej Zajkowski z Wydziału Elektrycznego.

– Studenci właśnie czekają, bo mają projekt do zaliczenia i już uruchamiają oprogramowanie, chcą sprawdzić, czy wszystko jest dobrze, więc ja pomiędzy jedną a drugą pizzą, konsultuję projekt – mówi prof. Maciej Zajkowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. – Przychodzą studenci, którzy głównie mają problemy, a chcą zaliczyć to, w czym mają jeszcze jakieś braki.

„Noc na WE” to pierwsze stady night, które odbyło się w Politechnice Białostockiej. Samorząd studentów chce zorganizować takie spotkania na każdym wydziale. (hk)

Relacja Hanny Kość: