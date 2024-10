Piknik w „Cyklarium Słoboda” na kampusie Politechniki Białostockiej

12 października, 2024

Cyklarium Słoboda, fot. Hanna Kość Cyklarium Słoboda, fot. Hanna Kość

Studenci z kół naukowych działających w Politechnice Białostockiej zaprojektowali i wykonali „Cyklarium Słoboda”. Jest to efekt współpracy uczelni z Galerią Arsenał. Aby pokazać potencjał tego miejsca w sobotę (12.10) zorganizowano piknik.

„Cyklarium Słoboda” poza strefą wytchnienia, odpoczynku i spotkań.

Na miejscu jest ogród biocenotyczny, hamaki, siedziska z siana, ze słomy i z pieńków oraz instalacja dźwiękowa.

– Te meble ze słomy, z siana czy hamaki z lin z naturalnego włókna będą poddawane naturalnej degradacji, ale my będziemy w kolejnych sezonach cyklicznie aranżować miejsca ogrodu biocynotycznego, po to, żeby ten ogród był dla nas. Służył całej społeczności akademickiej, ale także by zapraszał mieszkańców Białegostoku – mówi Dorota Gawryluk z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku.

„Cyklarium Słoboda” jest strefą zielni nieformalnej, która stanowi również teren do badań.

– Jest to początek dopiero ogrodu biocenetycznego, mamy naturalne łąki kwietne przeznaczone do badań, czyli wyznaczone strefy, gdzie nie kosimy, gdzie obserwujemy, jak roślinność się rozmnaża, jakie mamy gatunki. W naturalnych zagłębieniach na terenie będą zbiorniki wodne, ale takie zbierające tą wodę z okresu deszczowego, to tym zajmuje się Koło Gospodarowania Środowiskiem, dodatkowo Koło Leśników chce wykorzystać tą przestrzeń na swoje badana rozkładu drewna. Jest też pomysł, żeby wprowadzić tu pszczołę murarkę. Glebarium tak naprawdę jest miejscem badań dla wszystkich kół, bo każde z kół w tym obszarze też potrafi sobie te badania przeprowadzić. Natomiast w ramach współpracy z Galerią Arsenał powstały jeszcze przestrzenie do wypoczynku i tym wszystkim zajmowało się Koło Forma – tłumaczy dr Marta Baum z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku.

„Cyklarium Słoboda” powstało w ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Laboratorium badań nad szczęściem. Życie po komfortocenie”, którą w Białymstoku realizowała Galeria Arsenał.

– To jest taki materialny efekt, bo praca nad „Laboratorium badań nad szczęściem” w dużej mierze miała charakter teoretyczny. To były spotkania z fachowcami, to były rozmowy, to była taka próba stworzenia grupy eksperckiej, która by się rzeczywiście nad tym tematem pochyliła i zastanowiłaby się też nad możliwościami współpracy lokalnej. To jest takie piękne miejsce, które jest w ogóle wspaniałym nieużytkiem. Jest pod opieką Politechniki Białostockiej, jest w jej bezpośrednim sąsiedztwie i niezależnie od naszego tutaj dobrego samopoczucia i wypoczywania, wydarzają się tu też projekty badawcze, bo ma to swój istotny wymiar dla naukowców – mówi Monika Szewczyk, dyrektor Galerii Arsenał.

„Cyklarium Słoboda” to przestrzeń otwarta dla wszystkich białostoczan. Znajduje się na kampusie Politechniki Białostockiej od ul. Świerkowej. (hk)

Relacja Hanny Kość z pikniku w „Cyklarium Słoboda”: