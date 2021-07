Piątek w kinach. Nowości filmowe i „Sputnik nad Polską”

Lipiec 23, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

W kalendarzu piątek, więc przeglądamy afisze filmowe. Sieć kin Helios wśród nowości ma cztery tytuły. Dwa z nich to propozycje dla najmłodszych widzów.

Pierwsza propozycja to „Kraina smoków” dla dzieci od 5. roku życia.

Zaciszna Smocza Dolina, czyli spokojna przystań wszystkich smoków jest zagrożona najazdem ludzi. Wiele wskazuje na to, że zażegnany przed wiekami konflikt między ludźmi i smokami może rozgorzeć na nowo. W tej sytuacji dzielny srebrny smok Lung, wiedziony wiarą w legendę o smoczym raju, postanawia wyruszyć na jego poszukiwanie. Jest przekonany, że to właśnie tam wszystkie smoki będą już na zawsze bezpieczne. Bez zgody Smoczych Mędrców wymyka się z Doliny w towarzystwie zaprzyjaźnionego leśnego skrzata. Po drodze dołącza do nich pewien chłopiec, który uważa się za „smoczego jeźdźca”, choć do tej pory smoki oglądał tylko na obrazkach. Tropem tej niezwykłej trójki podąża pewna niebezpieczna istota, która na rozkaz ludzi o mrocznych sercach, ma pokrzyżować ich plany. Smok, chłopiec i skrzat to jednak niezwykłe trio, a ich odwaga, spryt i poczucie humoru, okażą się bardzo skuteczną bronią.

Sieciówka proponuje też film familijny „Wojna z dziadkiem” z Robertem De Niro i Umą Thurman.

Peter jest w siódmym niebie, kiedy dowiaduje się, że jego ukochany dziadek Ed (Robert De Niro) zamieszka razem z nim w domu. Radość chłopca nie trwa długo, bo okazuje się, że starszy pan zajmie jego pokój, a on sam będzie musiał przenieść się na poddasze. Peter bardzo kocha dziadka, ale jeszcze bardziej pragnie odzyskać swój kącik. Nie mając wyboru, wypowiada seniorowi wojnę! Z pomocą przyjaciół wymyśla coraz bardziej przewrotne, podstępne i totalnie zwariowane pomysły, aby osiągnąć swój cel. Jednak dziadek okazuje się godnym przeciwnikiem. Zamiast poddać się, próbuje wyrównać rachunki, w czym pomagają mu stary druh Jerry (Christopher Walken) oraz gotowa na wszystko Diane (Jane Seymour). Kiedyś Ed i wnuczek byli świetnymi kumplami, dziś wstąpili na wojenna ścieżkę. Kto okaże się zwycięzcą w tym zaciętym starciu pokoleń?

Dorośli mogą się wybrać thriller „Noc oczyszczenia. Żegnaj Ameryko” i film z gatunku science-Fiction „Snake eyes. Geneza G.I.Joe”.

„Noc Oczyszczenia. Żegnaj Ameryko” to piąta część serii „Noc Oczyszczenia”. Od 2013 roku kolejne części przyciągają do kin miliony widzów na całym świecie i zarabiając w przybliżeniu pół miliarda dolarów. Poza tym na podstawie filmów powstał serial o tym samym tytule. W najnowszej części zobaczymy ponownie wydarzenia z nocy oczyszczenia podczas, której przestaje obowiązywać prawo i można bezkarnie popełniać wszelkie przestępstwa.

Z kolei „Snake eyes. Geneza G.I.Joe” to spin-off serii G.I. Joe opowiadający o jednej z postaci występującej w poprzednich filmach serii znanym jako Snake Eyes. W filmach z serii G. I. Joe grał go Ray Park („X Men”). Pomysł na filmy i seriale o elitarnej jednostce wojskowej G. I. Joe wywodzi się z popularności zabawek firmy seria oparta jest na popularnych zabawkach firmy Hasbro.

W repertuarze Kina Forum znajdziemy zaś polski film „Żużel”.

Mistrz żużlowy Lowa (Tomasz Ziętek) jest obiektem westchnień kobiet i źródłem zazdrości rywali z toru (Mateusz Kościukiewicz). Pogodny, miły dla ludzi, „zwyczajny”, ma frajdę z życia i tego, co robi. Jednak szelmowski uśmiech chłopaka skrywa codzienne zmagania ze strachem, widmem kontuzji i wypadków na żużlowych stadionach. Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy na drodze Lowy staje śliczna Roma (Jagoda Porębska). Czy zakochany w prędkości i motorach zawodnik, dla którego sport jest nie tylko szaleńczą, młodzieńczą pasją, ale też ucieczką od szarej rzeczywistości, znajdzie w swoim sercu miejsce na prawdziwą miłość?

„Żużel” to pierwszy od siedemdziesięciu lat film fabularny traktujący o tym niezwykłym, pełnym adrenaliny i niebezpieczeństw sporcie, który w naszym kraju ma miliony oddanych sympatyków. Zafascynowała mnie postawa młodych ludzi, którzy związują się z żużlem. Żyją w innym świecie, tempie i rzeczywistości. Pasji i determinacji, z którą wchodzą w to niebezpieczne życie, można im tylko pozazdrościć – mówi Dorota Kędzierzawska, reżyserka.

Kino Forum zaprasza też na przedpremierowe pokazy filmu „Annette”. To jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń kinowych tego roku, film otwarcia festiwalu w Cannes. Typowany do Złotej Palmy i najprawdopodobniej jeden z głównych kandydatów przyszłorocznych Oscarów.

„Annette” to historia miłości słynnego komika Henry’ego i Ann, śpiewaczki o międzynarodowej sławie. W świetle reflektorów stanowią idealną, szczęśliwą parę. Ich życie odmienią narodziny pierwszego dziecka, Annette, dziewczynki o wyjątkowym darze. Do swojej pierwszej anglojęzycznej produkcji Leos Carax zaangażował zdobywczynię Oscara Marion Cotillard („Niczego nie żałuję – Edith Piaf”) oraz nominowanego do Oscara Adama Drivera („Historia małżeńska”, saga „Gwiezdne Wojny”). Scenariusz, muzykę i piosenki do filmu stworzył zespół Sparks. Za produkcję muzyczną odpowiadają również twórcy „La La Land” i „Moulin Rouge!”.

Ponadto w Forum przedpremierowo zobaczymy także australijsko-amerykański thriller „Susza”.

Detektyw Aaron Falk wraca do rodzinnego miasteczka po ponad dwudziestoletniej nieobecności, aby wziąć udział w pogrzebie swojego dawnego przyjaciela. Zgodnie z ustaleniami lokalnej policji, zmarły miał przed samobójczą śmiercią zamordować swoją żonę i dziecko. Jest jednak coś, co od początku nie zgadza się w tej historii. Aaron zostaje w miasteczku kilka dni dłużej, by dowiedzieć się, co wydarzyło się naprawdę. W toku śledztwa okazuje się, że sprawa może mieć związek z wydarzeniami sprzed dwudziestu lat i tajemniczym utonięciem młodej dziewczyny, z powodu którego lata temu Falk musiał opuścić miasto.

W Kinie Forum w piątek (23.07) rozpoczyna się także Sputnik nad Polską. Najlepsze rosyjskie filmy będzie można oglądać przez tydzień. Pisaliśmy o tym tutaj. (mt)