Paula Gorlo idzie po rekord Guinnessa

Wrzesień 7, 2021

Fot. Wojciech Paliwoda Fot. Wojciech Paliwoda

Pochodząca z Suwałk Paula Gorlo zamierza pobić rekord Guinnessa w podciąganiu się na drążku przez 24 godziny. Jej cel to 4 tys. podciągnięć.

Jak mówi sportsmenka wynik ten jest w jej zasięgu.

– Czuję, że jestem dobrze przygotowana. Poświęciłam kilka lat na to, by być w miejscu, w którym jestem teraz. Dlatego wierzę, że ten rekord będzie należał do mnie – mówi Paula Gorlo.

Aktualny rekord Guinnessa w podciąganiu się na drążku przez kobietę to 3737 podciągnięć. Paula Gorlo chce ten wynik pobić o ponad 260 powtórzeń.

– Planuję rozłożyć rozciągnięcia na trzy na minutę. Jeżeli będę czuła gdzieś jakieś zmęczenie, to zmniejszę sobie powtórzenia nawet do jednego przez jakieś pięć minut. Generalnie jednak będą szła tempem trzy podciągnięcia na minutę – dodaje Paula Gorlo.

Próba pobicia rekordu rozpocznie się w środę (08.09) o 16.00 w centrum wspinaczkowym na Fastach.

– Skupiona jestem na tym rekordzie. Przyjdę na salę, będę się podciągać, tylko o tym myślę. Nie czuję żadnego stresu, bardziej ekscytację. Sama już nie mogę się tego doczekać. Mam nadzieję, że będzie dobrze – kończy sportsmenka.

Całe wydarzenie będzie transmitowane na żywo w internecie. (mt)

Z Paulą Gorlo i szefem jej teamu, Markiem Papiernikiem rozmawia Małgorzata Turecka: