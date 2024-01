Patent dla naukowców z Politechniki Białostockiej

2 stycznia, 2024

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Nowy system szalunkowy do wykonywania stropów żelbetowych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, jak i w budynkach przemysłowych został opatentowany. Wynalazcami są prof. Mirosław Broniewicz i dr Filip Broniewicz z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Wynalazek pn. „Głowica opadowa systemu szalunkowego” charakteryzuje się tym, że jest to system o odmiennych właściwościach niż obecnie funkcjonujące w na rynku systemy szalunkowe. Główne cechy tego patentu to prostota oraz mały koszt ekonomiczny. Sam system składa się z dwóch elementów: głowicy podporowej, która jest głowicą opadową oraz panelu szalunkowego.

– Wynalazek znacznie upraszcza sam sposób wykonywania szalunku – mówi prof. Mirosław Broniewicz z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – Poza tym jedną z najważniejszych cech jest to, że nasz system szalowania pozwala na wykonywanie deskowania z poziomu stropu. To znaczy, że robotnicy nie muszą wchodzić na górę deskowania, żeby układać belki panelu szalunkowego, tylko wszystko wykonuje się z poziomu stropu za pomocą specjalnych żerdzi. Ponadto znacznie zmniejsza to koszt wykonywania systemu szalunkowego i zwiększa jego bezpieczeństwo, ponieważ nie trzeba wchodzić na nie do końca wykonane deskowanie, nie wymaga wykonywania barierek ochronnych, a to znacznie również zmniejsza koszt i znacznie przyspiesza wykonanie całego systemu szalunkowego. Kolejną cechą jest lekkość. Sam panel szalunkowy, który ma wymiary 1,40 m x 60 cm waży tylko 21 kg, a więc może go założyć na głowicę podporową tylko jeden człowiek, w odróżnieniu od innych systemów, które są cięższe i wymagają zastosowania dwóch osób do do rozłożenia tych paneli.

Badania obejmowały zarówno obliczenia konstrukcyjne, obliczenia statyczne, badania doświadczalne wykonanych prototypów w hali badawczej, następnie po dobrych wynikach doświadczalnych było wykonanie elementów tego systemu i zastosowanie na rzeczywistej budowli. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Mirosławem Broniewiczem z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej: