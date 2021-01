Park kieszonkowy przy ul. Andersa. Magistrat czeka na opinie mieszkańców

Styczeń 27, 2021

Fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok Fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Przy ul. Andersa w Białymstoku powstanie park kieszonkowy. O tym, jak ma wyglądać mogą zdecydować sami mieszkańcy. Magistrat czeka na opinie w tej sprawie. Konsultacje potrwają do 5 lutego.

Przygotowana przez urzędników koncepcja zagospodarowania terenu zakłada utworzenie ścieżek spacerowych i ogrodu deszczowego, a także posadzenie roślin hydrofitowych i rabatowych – krzewów, bylin i traw ozdobnych.

Miasto proponuje też, aby na tym terenie zamontować huśtawki, ławki, także ze stołem oraz stojaki rowerowe. Ma być również ławka z przewijakiem dla dzieci. Nowy park ma zająć ok. 0,37 ha.

– Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach dotyczących zagospodarowania terenu przy ulicy generała Władysława Andersa w Białymstoku. Czekamy na Państwa uwagi i opinie odnośnie opracowanej koncepcji parku kieszonkowego – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Uwagi i opinie do projektu można zgłaszać do 5 lutego poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej lub elektronicznej. Formularz (.pdf lub .jpg) należy przesłać na adres: konsultacje@um.bialystok.pl z dopiskiem „konsultacje Park Kieszonkowy”. Dokument papierowy można wrzucić do skrzynki przy ul. Słonimskiej 1 lub w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3. Skan można też przesłać na adres: konsultacje@um.bialystok.pl. Trzeba pamiętać o dopisku „konsultacje Park Kieszonkowy”.

Białystok ma już jeden park kieszonkowy. Powstał w ubiegłym roku przy ul. Parkowej. Pisaliśmy o tym tutaj. (mt/mc)