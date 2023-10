„Parada Adopciaków” z białostockiego schroniska

18 października, 2023

Fot. A. Topczewska

29 października, po raz kolejny, Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku organizuje „Paradę Adopciaków”. Tego dnia psy adoptowane wraz ze swoimi opiekunami i wolontariuszami przejdą w paradzie, by pokazać, że warto zaadoptować zwierzę ze schroniska.

– Parada promuje ideę adopcji zwierząt, chcemy pokazać, że każdy psiak potrzebuje miłości, mądrych opiekunów i życia poza kratami. Na paradzie każdy adopciak jest mile widziany. Na wspólny przemarsz zapraszamy również wszystkie adoptowane psy z innych schronisk, fundacji, stowarzyszeń czy azyli – mówi Monika Fiedorczuk, koordynator wolontariatu w białostockim schronisku.

Parada rozpocznie się o 11 przy rzeźbie Psa Kawelina w Parku Planty, i przejdzie alejkami w kierunku Teatru Dramatycznego.

Teraz w białostockim schronisku na adopcję czeka około setka psiaków.

Jednocześnie Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku przy Dolistowskiej szuka wolontariuszy – osób wytrwałych, odpowiedzialnych i systematycznych. Chętni muszą mieć ukończone 16 lat.

Praca ta wymaga regularnych wizyt w schronisku niezależnie od pogody i wyprowadzanie psów na spacer 2-3 razy w tygodniu. Wolontariusz będzie też pracował z psem, przygotowywał go do adopcji i sprawdzał go w różnych sytuacjach. Wolontariusze mogą działać w schronisku 7 dni w tygodniu, w godzinach 10:00-19:00. Osoba niepełnoletnia może wyprowadzać psy poza teren schroniska jedynie w towarzystwie innego, pełnoletniego wolontariusza. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 listopada. (at)