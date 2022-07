Opaski bezpieczeństwa dla białostockich seniorów

Lipiec 27, 2022

Źródło: UM Białystok Źródło: UM Białystok

Ponad pół tysiąca białostockich seniorów w wieku 65+ będzie korzystać z tzw. opasek bezpieczeństwa. Pierwsze trafiły do nich już dziś.

Opaski bezpieczeństwa zapewniają opiekę na odległość. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia wystarczy wcisnąć guzik alarmowy na opasce. Wtedy następuje automatyczne połączenie z centralą interwencyjną, powiadamiana jest także najbliższa osoba. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. Opaska jest prosta w obsłudze i dostosowana do osób w wieku 65+.

Do udziału w programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” można było zgłaszać się do 27 kwietnia. Kwota, jaką otrzymało na ten cel Miasto Białystok, wynosi prawie 500 tyś zł, co pozwoli na wyposażenie w opaski bezpieczeństwa 624 seniorów w wieku 65+.

Udział białostoczan w programie jest bezpłatny. (hk)