Olbrzymia choinka już jest w centrum Białegostoku

Listopad 29, 2022

Choinka 2022 na placu przy pomniku Piłsudskiego, Fot. A. Topczewska Choinka 2022 na placu przy pomniku Piłsudskiego, Fot. A. Topczewska

11-metrowa okazała daglezja stanęła we wtorek (29.11) na placu przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego. Pojawiły się także świąteczne dekoracje i iluminacje. Większość białostoczan przyznaje, że choinka jest piękna, a w mieście czuć już świąteczny klimat.

Żywa czy sztuczna? – zastanawiali się mieszkańcy przechodząc obok ustawionej właśnie olbrzymiej choinki. I mimo, iż do świąt pozostało jeszcze trochę czasu, to większość białostoczan cieszy się, że już są świąteczne dekoracje. Niektórzy przyznają, że to zdecydowanie za wcześnie.

Świąteczne drzewo rosło na prywatnej posesji na osiedlu Starosielce. Choinka będzie udekorowana około 100 kompletami 12-metrowych łańcuchów led. Dekoracje w naszym mieście rozbłysną w najbliższa niedzielę (4.12). Uroczystego zapalenia światełek na choince dokona Mikołaj z Rovaniemi.

Nieopodal choinki ustawiono także instalacje: bombkę i prezent z tunelem do przechodzenia, a na Rynku Kosciuszki trwają prace przy budowie szopki. (at)

Jak choinkę oceniają mieszkańcy i czy w mieście czuć już świąteczny klimat pytała białostoczan Aneta Topczewska: