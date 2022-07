Obserwacje nieba w ogrodzie na dachu Opery

Na porośniętym roślinnością dachu ośmiokondygnacyjnego budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej stoi rzeźba „Głowa kompozytora” Teresy Murak. Mówi się, że kto włoży dłoń w usta tej rzeźby, tego spotka szczęście.

Ogród na dachu jest typowym ogrodem rekreacyjnym, miejscem wypoczynku i letnich obserwacji nieba. Rośliny, które można tu spotkać, zostały dobrane pod kątem wytrzymałości na zmienną pogodę. Znajdziemy tu takie gatunki jak rajska jabłoń, jałowiec srebrzysty, pięciornik, tawulec, krzewuszka oraz drobne, płożące jałowce i mieszanki traw.

Taras będzie dostępny w lipcu i sierpniu do godz. 21:00, we wrześniu do 19:00 – pod warunkiem dobrej pogody. Wstęp – 10 zł. (at)