Obok Alei Bluesa powstał mural namalowany przez studentów Politechniki Białostockiej

29 września, 2024

Mural studenta Politechniki Białostockiej, fot. Hanna Kość Mural studenta Politechniki Białostockiej, fot. Hanna Kość

Bluesmen na tle kościoła Farnego, Ratusza, czy Pałacu Branickich to nowy mural, który powstał w Białymstoku. Znajduje się w przejściu między Rynkiem Kościuszki a Aleją Bluesa.

Autorem projektu jest Antoni Dąbek, student grafiki na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

– Mural przedstawia po prostu ideę samej muzyki i tego jak ona oplata całe miasto. Nawiązuje bardzo mocno do Alei Bluesa, która znajduje się obok oraz po prostu do miasta Białystok. Nie chciałem umieszczać żadnych kontrowersyjnych treści, ani jakiegoś zdecydowanego żadnego przekazu. Chciałem stworzyć coś, co niejako wzbogaci przestrzeń miasta, a zwłaszcza to kultowe przejście naprzeciwko Baru Podlasie, bo jakby nie patrzeć kto tędy nie chodził – mówi Antoni Dąbek.

Nowopowstały mural to efekt konkursu, który zorganizował PSS Społem dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. (hk)

Muralowi przyglądała się Hanna Kość: