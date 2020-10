„Oaza Radości” otwarta. Dzieci przebywające w Klinice Onkologii UDSK mają już swój plac zabaw

Październik 2, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Mali pacjenci Kliniki Onkologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku mogą już bawić się w „Oazie radości”. To plac zabaw, w którym do dyspozycji dzieci są: zjeżdżalnia, huśtawki i karuzela.

„Oaza radości” to inicjatywa Fundacji „Pomóż Im”, a mogła być zrealizowana dzięki hojności innych fundacji z Polski.

– Plac zabaw jest dla dzieci aktualnie leczących się onkologicznie w białostockim UDSK i dla dzieci, które już nie przebywają bezpośrednio na oddziale, ale odwiedzają poradnię dzienną. „Oaza radości” powstała przede wszystkim po to, żeby sprawić radość dzieciom, które mają bardzo trudny czas leczenia onkologicznego. A plac zabaw ma być dodatkiem do leczenia, który pomoże wrócić małym pacjentom do formy – mówiła wiceprezes Fundacji „Pomóż Im” Krystyna Skrzycka.

Budowa „Oazy radości” kosztowała ponad 360 tys. złotych. (ea/mc)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej: