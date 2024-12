„Nagradzamy NGO” – laureaci konkursu z województwa podlaskiego

13 grudnia, 2024

Fot.: facebook.com/wojpodlaskie Fot.: facebook.com/wojpodlaskie

W Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się gala finałowa konkursu „Nagradzamy NGO”, podczas której uhonorowano organizacje pozarządowe oraz wolontariuszy za ich zaangażowanie na rzecz rozwoju regionu.

Wydarzenie, organizowane we współpracy z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego, było okazją do wyróżnienia tych, którzy swoją działalnością przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców województwa podlaskiego.

Docenienie zaangażowania

Przewodnicząca Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Aneta Narel, podkreśliła znaczenie konkursu jako formy motywacji i uznania dla lokalnych inicjatyw.

– Nagroda ta jest bodźcem do większej aktywności organizacji. Każdy z nas lubi być doceniony, a świadomość, że nasze działania przynoszą dobro i mają sens, jest niezwykle cenna. Gratuluję wszystkim uczestnikom i mam nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze więcej organizacji weźmie udział w tym pięknym konkursie – powiedziała Aneta Narel.

Laureaci konkursu

W konkursie przyznano wyróżnienia w trzech głównych kategoriach:

Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo podlaskie: Nagrodę otrzymało Stowarzyszenie „My dla innych”.

Dzieło/projekt: Uhonorowano Wiolettę Podgórską-Podstawkę z Fundacji „Pierwsi dla piersi”.

Wolontariusz: Wyróżnienie przyznano Joannie Raczkowskiej z Fundacji „Na jednej nodze”.

Wyraz uznania dla działalności społecznej

Nagrody zostały przyznane przez Marszałka Województwa Podlaskiego na wniosek Kapituły konkursu lub Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celem inicjatywy było nie tylko uhonorowanie wyjątkowych działań, lecz także zwrócenie uwagi na rolę organizacji pozarządowych w budowaniu lokalnych społeczności i wspieraniu ich rozwoju.

Inspiracja na przyszłość

„Nagradzamy NGO” to wydarzenie, które pokazuje, jak wielką rolę odgrywają organizacje pozarządowe i wolontariusze w regionie. Organizatorzy wyrazili nadzieję, że konkurs stanie się coroczną tradycją, a liczba uczestników i zgłoszonych inicjatyw będzie stale rosła, przyczyniając się do dalszego rozwoju trzeciego sektora w województwie podlaskim. (ew)