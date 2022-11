Na białostockich uczelniach znowu leje się krew

Listopad 22, 2022

Wampiriada, fot. Katarzyna Cichoń

Na białostockich uczelniach trwa Wampiriada – akcja honorowego krwiodawstwa organizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. We wtorek (22.11) krew była zbierana na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

– Wampiriada to dla nas bardzo ważna akcja. Na Politechnice Białostockiej zawsze cieszymy się dużą popularnością, to jest bardzo istotny wkład do naszego banku krwi – mówi Małgorzata Dzik-Pawłowska, lekarz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. – Jesienią odbywa się wiele operacji, zabiegów w szpitalach, także ta krew jest bardzo potrzebna i żadna jednostka na pewno się nie zmarnuje – dodaje.

Wampiriada potrwa do 3 grudnia. W środę (23.11) zagości na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, w czwartek (24.11) na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, a w piątek (25.11) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Natomiast w sobotę (26.11), na koniec pierwszego tygodnia, akcja ponownie zagości w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

W drugim tygodniu jesiennej edycji Wampiriady krew będzie zbierana w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych (poniedziałek, 28.11), na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej (wtorek, 29.11), na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej (środa, 30.11), w Euroregionalnym Centrum Farmacji UMB (piątek, 2 grudnia) i na koniec ponownie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (sobota, 3 grudnia).

Oddając krew w ramach Wampiriady można także dopisać się do bazy dawców szpiku kostnego. (mt)

Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej odwiedziła z mikrofonem Małgorzata Turecka: