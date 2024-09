Muzyczny czwartek w Białymstoku: Aga Zaryan, Luźne Granie, Three Dead Fingers i Iron Wings

30 września, 2024

W najbliższy czwartek 3 października, w Klubie Muzycznym Sześcian zagrają zespoły Three Dead Fingers oraz Iron Wings, w Zmianie Klimatu odbędzie się Luźne Granie, natomiast w Nie Teatrze na scenie pojawi się uznana wokalistka jazzowa, Aga Zaryan. To wieczór pełen różnorodnych brzmień, który zadowoli fanów zarówno cięższych rytmów, jak i subtelnych dźwięków jazzu.

W Klubie Muzycznym Sześcian czwartkowy wieczór upłynie pod znakiem mocnych brzmień z północnych krańców Europy. Na scenie pojawią się dwie wyjątkowe formacje metalowe, które z pewnością rozgrzeją publiczność do czerwoności.

Pierwszy z nich to szwedzki zespół Three Dead Fingers, który choć młody, zdążył już zyskać spore uznanie w świecie progresywnego i melodyjnego death metalu. Zespół rozpoczął swoją muzyczną przygodę w 2015 roku, kiedy jego członkowie mieli zaledwie 10 lat. Ich dynamiczne, pełne energii utwory to prawdziwa podróż przez różne odcienie metalu, a ich unikalne brzmienie wyróżnia się na tle innych młodych kapel. Jesienna trasa koncertowa, obejmująca m.in. Polskę, Litwę i Estonię, to doskonała okazja, by na żywo doświadczyć ich niezwykłej energii i wirtuozerii.

Drugim zespołem, który zagra w Sześcianie, będzie łotewska formacja Iron Wings. Ich twórczość to unikalne połączenie heavy i thrash metalu, które daje niepowtarzalny efekt. Zespół nie lubi być zamykany w ramach jednego gatunku, a ich brzmienie to wynik eksperymentów i mieszania różnych wpływów muzycznych. Tworzą swoją muzykę z pasją, przekazując ją z pełną mocą podczas koncertów. Ich występ w Białymstoku to okazja do zanurzenia się w intensywnej fuzji dźwięków, które nie pozostawią nikogo obojętnym.

Zmiana Klimatu po raz kolejny zaprosi na muzyczne szaleństwo pod szyldem Luźnego Grania, tym razem na Dużej Scenie. To nie jest zwykły koncert, lecz prawdziwa, akustyczna impreza, podczas której publiczność wspólnie bawi się przy znanych i lubianych hitach zarówno polskich, jak i zagranicznych artystów. W repertuarze znajdą się takie zespoły jak Maanam, Dżem, Lady Pank czy T.Love, więc każdy fan klasyki rocka i popu znajdzie coś dla siebie.

Za projekt Luźne Granie odpowiada dwóch utalentowanych muzyków: Hary i Radek, którzy stworzyli nie tylko świetny duet, ale również atmosferę pełną radości i wspólnoty. Hary, który przejmuje wokal oraz gitarę elektryczną i akustyczną, potrafi wciągnąć publiczność w śpiew na tyle, że każdy czuje się częścią tego muzycznego spotkania. Z kolei Radek, dzięki swojemu multitaskingowi – wokalowi, grze na gitarze, stompboxie i tamburynie – wprowadza element humoru i niesamowitej energii, sprawiając, że cały występ nabiera wyjątkowego, żywego charakteru. Radio Akadera jest patronem medialnym powyższych wydarzeń.

W Nie Teatrze odbędzie się wyjątkowy koncert jednej z najbardziej cenionych polskich wokalistek jazzowych – Agi Zaryan. Artystka znana ze swojego ciepłego, aksamitnego głosu i subtelnych interpretacji, tym razem zabierze publiczność w muzyczną podróż po polskich piosenkach, które zajmują szczególne miejsce w jej sercu.

Podczas koncertu usłyszymy utwory, które na stałe wpisały się w historię polskiej kultury muzycznej. Aga Zaryan zaprezentuje między innymi nową interpretację takich hitów jak „Kocham Cię, kochanie moje” z repertuaru Maanamu czy „Ale w koło jest wesoło” grupy Perfect. W programie pojawią się również utwory mistrzów jazzu, jak Krzysztof Komeda czy Czesław Niemen, a także mniej oczywiste osobiste wybory artystki. (hp)