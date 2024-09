Muzyczna niedziela w Białymstoku – Plateau, Haja oraz Martyna Zaniewska i Patryk Ołdziejewski

12 września, 2024

W najbliższą niedzielę 15 września w Klubie Muzycznym Sześcian na scenie pojawi się zespół Plateau, natomiast Zmiana Klimatu gościć będzie Haję. Miłośnicy kameralnych brzmień będą mogli natomiast posłuchać Martyny Zaniewskiej i Patryka Ołdziejewskiego, którzy wystąpią w Nie Teatrze.

Zespół Plateau wystąpi w Klubie Muzycznym Sześcian z koncertem „Od Grechuty do Cohena – o miłości niebanalnie”. To wydarzenie będzie okazją, aby usłyszeć zarówno utwory z płyty „Przesilenie”, jak i największe hity zespołu, takie jak „Niebezpiecznie piękny świt” czy „Nic nie pachnie jak ty”. Nie zabraknie także wyjątkowych interpretacji utworów Marka Grechuty, które znalazły się na albumie „Projekt Grechuta” oraz pieśni Leonarda Cohena z płyty „Projekt Cohen”. Plateau od lat zachwyca połączeniem poetyckich tekstów z nietuzinkową muzyką, w której wykorzystują nie tylko tradycyjne instrumenty ale też cymbałki, piłę do drewna czy butelki po piwie. W trakcie koncertów nie brakuje także humorystycznych wstawek – wokalista często przeplata muzykę spontanicznymi monologami w stylu stand-up. Zespół Plateau ma za sobą ponad 20 lat kariery, 7 albumów i przeszło 900 koncertów na całym świecie. Współpracowali z wieloma znanymi artystami m.in. Renatą Przemyk, Martyną Jakubowicz czy Wojciechem Waglewskim. Koncertowali na największych scenach w Polsce i za granicą, zdobywając serca publiczności swoją autentycznością i pasją.

Na scenie Zmiany Klimatu wystąpi zespół Haja, młoda formacja, która mimo krótkiego stażu zdobyła już sporo sukcesów. Ich muzyka to energetyczne i pogodne brzmienia, często porównywane do twórczości The Cranberries. Zespół tworzą m.in. Hanna Jordanek i Basia Ubysz, które śpiewają na dwa głosy, a ich występy wypełniają piękne melodie i gitarowe dźwięki inspirowane latami 80. Towarzyszą im basistka Kasia Dubaniowska, gitarzysta Jan Samołyk i perkusista Marcin Mukoid, tworząc zgraną i spójną ekipę. Haja zyskała uznanie m.in. dzięki singlowi „Where Have I Gone?”, który trafił na playlisty wielu rozgłośni radiowych. Sukces ten został przypieczętowany wygraną na festiwalu Tarnogranie oraz dotarciem do pierwszej dziesiątki legendarnych Rytmów Młodych w Jarocinie.

W Nie Teatrze odbędzie się wyjątkowy koncert z okazji Polskiego Dnia Bluesa, podczas którego na scenie spotkają się Martyna Zaniewska i Patryk Ołdziejewski – dwie postacie związane zarówno z teatrem, jak i muzyką. Połączyła ich praca w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku oraz wspólna pasja do bluesa, którego korzenie głęboko wpisały się w ich artystyczne życie. Koncert będzie muzyczną podróżą przez różnorodne oblicza bluesa – od amerykańskich standardów aż po polskie klasyki. Zaniewska od dzieciństwa związana z bluesem, przynosi na scenę autentyczną wrażliwość, która zaskarbiła jej uznanie w środowisku muzycznym. Z kolei Ołdziejewski, gitarzysta zafascynowany mistrzami takimi jak Hendrix czy Clapton, wprowadza do duetu elementy zaskoczenia i energii. Podczas koncertu usłyszymy ulubione utwory artystów – od tych wywodzących się z Doliny Missisipi, po klasyki bluesa w wykonaniu takich gwiazd jak B.B. King, Aretha Franklin czy Eric Clapton. Nie zabraknie także polskich akcentów – w repertuarze pojawią się piosenki zespołów Breakout, Dżem czy Kasy Chorych. Radio Akadera jest patronem medialnym tych wydarzeń. (hp)