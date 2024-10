Muzeum Wojska w Białymstoku zaprasza na interaktywny spektakl pt.: „Wróg”

9 października, 2024

Źródło: Muzeum Wojska w Białymstoku Źródło: Muzeum Wojska w Białymstoku

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Białymstoku w czwartek (10.10.) o godzinie 11.00 odbędzie się pokaz spektaklu „Wróg”. 20 dzieci po raz czwarty zaprezentuje efekt swojej pracy w ramach projektu „Młodzieżowy teatr włączający”.

– Z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie pracujemy już od wielu lat. Nigdy nie pracowaliśmy w ramach teatru, nie wystawialiśmy spektaklu. Ten teatr u nas się pojawił, aczkolwiek takiego de facto spektaklu nie było. Były chwile ciężkie, ale i przyjemne. Taką najfajniejszą sprawą jest to, że dzieciom sprawiało to frajdę, próby trwały dwa tygodnie, dosyć intensywnie jak na realia ośrodka, aczkolwiek myślę, że dzieci dzielnie to zniosły – mówi Ewelina Sarosiek, Starszy Specjalista do Spraw Edukacji.

Interaktywny spektakl pt.: „Wróg” dotyka problemu wojny, wroga. Młodzi artyści szukają odpowiedzi na pytania: dlaczego konflikty wybuchają, co zrobić żeby żyć w zgodzie? Spektakl będzie można obejrzeć w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym o godzinie 11.00. Wstęp bezpłatny. Po spektaklu organizatorzy zapraszają na piknik, który odbędzie się o godzinie 11.45.

Występują: Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Białymstoku im. Waldemara Kikolskiego oraz studenci Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Białymstoku

Scenariusz: Paula Czarnecka

Choreografia: Dorota Baranowska

Teksty i dialogi: Karolina Czarnecka

Scenografia: Maria Żynel