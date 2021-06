Muzeum Wojska chce zmieniać się na lepsze. Placówka zaprasza do udziału w badaniu opinii

Czerwiec 20, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Muzeum Wojska w Białymstoku rozpoczyna projekt „Ścieżki 30+”. To inicjatywa, która ma dać odpowiedź na pytanie o potrzeby kulturalne osób w wieku powyżej 30 lat. Zebrane dane pozwolą dostosować ofertę dydaktyczną muzeum.

Z obserwacji placówki wynika, że osoby z tej grupy wiekowej najrzadziej korzystają z oferty muzeum i innych placówek kulturalnych.

– Osoby w wieku 30+ i 40+ to jest grupa realnie wykluczona z odbioru kultury w Polsce. Można to wyjaśnić sobie brakiem czasu, koniecznością zajęcia się rodziną, domem. My postanowiliśmy temu tematowi przyjrzeć się bliżej i spróbować znaleźć dodatkowe przyczyny takiego stanu rzeczy. Jeżeli osoby z tej grypy wiekowej przychodzą, to najczęściej z myślą o swoich dzieciach, czyli na wydarzenie poświęcone właśnie dzieciom. Chcemy się dowiedzieć, co by ich samych interesowało w muzeum, jaka interpretacja kolekcji byłaby im bliska, jakimi formami uczestnictwa w wydarzeniach muzealnych byłyby te osoby zainteresowane – mówi Marzena Wilczko z Muzeum Wojska w Białymstoku.

Dlatego Muzeum Wojska organizuje w najbliższą niedzielę (27.06) zwiedzanie swoich wystaw z przewodnikiem, które będzie połączone z badaniem fokusowym.

– Po zwiedzaniu wystaw z przewodnikiem zaprosimy naszych gości na zogniskowany wywiad fokusowy. Socjolog zada szereg pytań i porozmawia z tą grupą wybrańców o tym, co im się podobało, czego by im ewentualnie brakowało, co było najważniejsze w tym przekazie, itp. Na bazie raportu z tego badania opinii będziemy potem próbowali od nowa zinterpretować nasze wystawy, spróbujemy przeanalizować, co możemy robić lepiej, żeby ci ludzie po prostu odnaleźli w naszym muzeum coś dla siebie – dodaje Wilczko.

Chętni do udziału w tym projekcie już mogą się zgłaszać – mwilczko@mwb.com lub tel. 85 741 64 49 wew. 13.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a na uczestników czekają zestawy muzealnych gadżetów. (mt)

O projekcie „Ścieżki 30+” opowiada Marzena Wilczko z Muzeum Wojska w Białymstoku: