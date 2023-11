22 listopada, 2023

Mat. org. Mat. org.

Trwa Miesiąc Dobroczynności Fundacji Pomóż Im. To właśnie w listopadzie zwiększone są działania w pozyskiwaniu funduszy na domowe hospicjum dla dzieci, które prowadzi fundacja.

W ramach balu andrzejkowego udało się uzyskać ponad 80 tys. zł, co jest bardzo dobrym wynikiem. Teraz prowadzone są również aukcje charytatywne. A wszystkie działania w ramach Miesiąca Dobroczynności można sprawdzić na stronie internetowej fundacji.

– Każdy może wejść na aukcje i licytować bardzo atrakcyjne rzeczy, na przykład zestawy książek, ale są też inne przedmioty i w ten sposób pomóc fundacji. Można też zobaczyć jakie tam są inne akcje np. z biznesem, z innymi organizacjami – mówi Miłosz Karbowski z Fundacji Pomóż Im. – Tak naprawdę zachęcam, bo być może są takie osoby, które mają w sobie taką aktywność, albo zastanawiają się jak kreować wizerunek własnej firmy, to można właśnie zrobić to w oparciu o współpracę z taką organizacją jak nasza.

Fundacja opiekuje się dziećmi nieuleczalnie chorymi. Prowadzi domowe hospicjum dla dzieci, w którym w ciągu roku jest około 60 pacjentów. Ponadto wspiera Klinikę Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

– Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, gdy dziecko kwalifikowało się do hospicjum i nie zostałem przyjęte, więc jeżeli tylko zgłosi się do nas rodzina, albo skierują ją do na lekarze, to te rodziny zawsze dostają u nas opiekę. A jest to opieka kompleksowa, czyli przyjeżdża lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, niezbędny sprzęt, asystent rodziny, pracownik socjalny i psychologowie, a teraz także jest możliwość skorzystania z usług duchownego – dodaje Miłosz Karbowski.

W planach fundacji jest też wybudowanie stacjonarnego hospicjum dla dzieci. (hk)