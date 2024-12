Międzynarodowe spotkanie bożonarodzeniowe w białostockim oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża

13 grudnia, 2024

źródło: pixabay.com źródło: pixabay.com

Polski Czerwony Krzyż zaprasza wszystkie osoby potrzebujące, samotne oraz ciekawe innych kultur na wyjątkowe międzynarodowe spotkanie bożonarodzeniowe. To doskonała okazja, by poznać tradycje świąteczne z różnych stron świata i poczuć atmosferę wspólnoty.

Polskie święta tradycyjnie rozpoczynają się kolacją wigilijną, podczas której łamiemy się opłatkiem i delektujemy się barszczem, pierogami oraz kapustą z grzybami. A jak wyglądają święta w innych krajach, na innych kontynentach? Jakie potrawy goszczą na ich stołach, jakie pieśni śpiewają, przygotowując się do świętowania? Podczas spotkania w PCK będzie można poznać tradycje takich wydarzeń jak francuskie Réveillon, gruzińskie შობის ღამე [Szobis Ghame], rosyjski Сочёльник czy ukraiński Святий Вечір.

Świąteczne opowieści i smaki

Podczas spotkania wolontariuszki i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża z różnych stron świata podzielą się swoimi wspomnieniami i refleksjami na temat Świąt Bożego Narodzenia. W wydarzeniu wezmą udział m.in.:

Sylvester Okhilu z Nigerii,

Cyprian Foucault z Francji,

Yauhen Mamoika z Białorusi,

Daria Marchenko z Ukrainy,

Irina Kaplanishivili z Gruzji,

Maria Leszczyńska z Polski.

Każdy z nich przygotuje tradycyjne potrawy świąteczne ze swoich krajów. Na stołach znajdziemy m.in. smażone banany, tartiflette, postne gołąbki, placki ziemniaczane, baclavę oraz klasyczne polskie pierogi z kapustą i grzybami.

Zaproszenie na spotkanie

Wigilijne spotkanie odbędzie się 18 grudnia (w środę) o godz. 15:00 w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Warszawskiej 29. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie jest otwarte dla wszystkich:

– Jest otwarte dla każdego, nikomu nie zabraknie miejsca. Wspólnie ogrzejmy się świątecznym ciepłem i poczujmy atmosferę wielkiej, międzynarodowej rodziny – zachęca Ewelina Sadowska-Dubicka z Białostockiego PCK.

Ekologiczne akcenty

Tegoroczna wigilia w PCK będzie również wydarzeniem ekologicznym. Organizatorzy zachęcają do tworzenia świątecznych ozdób choinkowych w duchu „less waste”. Każda osoba, która do 20 grudnia przyniesie do Centrum Integracji PCK dekorację wykonaną z ekologicznych materiałów, otrzyma słodki upominek. (pc)