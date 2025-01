Miasto Białystok chce zorganizować zbiórki zużytych tekstyliów

15 stycznia, 2025

Miasto Białystok planuje organizować cykliczne zbiórki zużytych tekstyliów. Od stycznia ubrań, pościeli czy firan nie można ich wrzucać do odpadów zmieszanych i konieczne jest przekazywanie do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK-ów.

PSZOK-i są dwa: jeden mieści się przy ul. 42 Pułku Piechoty, drugi jest w Hryniewiczach.

– Mamy w planach zorganizowanie raz na trzy miesiące, raz na pół roku, być może raz na cztery miesiące taką zbiórkę akcyjną door to door, czyli zakupimy worki mieszkańcom, przekażemy te worki, poinformujemy o terminie zbiórki tych tekstyliów i zużytej odzieży i będzie to dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej i blokowisk – mówi Janusz Bobik, dyrektor Biura Gospodarowania Odpadami Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

PSZOK-i funkcjonują w mieści od ponad 10 lat, a od 6 przyjmowane są tam również tekstylia. W zeszłym roku mieszkańcy przekazali około 160 ton zużytych materiałów.

– Mieszkańcy oprócz dostarczania tych tekstyliów na PSZOK-i mogą pozbywać się ich poprzez eko-zwroty. Miasto współpracuje z fundacją Odzyskaj Środowisko i mieszkańcy mogą nadającą się do użytkowania odzież nieodpłatnie przekazać tej fundacji – dodaje Janusz Bobik.

Ponadto być może na ulicach miasta staną odpowiednie pojemniki, do których będzie można wrzucać drobne odpady tekstylne, ale na razie nie ma na rynku dostępnych rozwiązań. Natomiast cały czas funkcjonują również pojemniki PCK, jednak do nich można wrzucać ubrania, które są w dobrym stanie, a te zużyte należy wywozić do PSZOK-ów. (hk)

