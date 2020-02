Maciej Makuszewski znowu jest zawodnikiem Jagiellonii Białystok

Luty 13, 2020

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Maciej Makuszewski wrócił do Jagiellonii Białystok. Pojawienie się zawodnika w klubie, to piąty już transfer tej zimy.

Maciej Makuszewski to 30-letni prawy skrzydłowy urodzony w Grajewie. Swoją karierę rozpoczynał w rodzinnej miejscowości, Szczuczynie, gdzie trenował w juniorskich zespołach. Piłkarz, po raz pierwszy do Jagiellonii dołączył w 2010 roku. Wtedy żółto – czerwoni byli świeżo po zdobyciu Pucharu Polski. W związku z tym grali w eliminacjach do Lig Europy. I to właśnie w tych rozgrywkach Makuszewski zadebiutował w żółto – czerwonych barwach. Dwa lata później Makuszewski przeniósł się do Rosji, grał również m.in. w Lechii Gdańsk i Lechu Poznań.

Zawodnik z Jagiellonią związał się kontraktem do końca tego sezonu z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Będzie występował z numerem 9. (ea/mc)