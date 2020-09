Lowlanders Białystok wracają do gry

Wrzesień 3, 2020

fot. Michał Czarnecki fot. Michał Czarnecki

434 dni czekali zawodnicy Lowlanders Białystok, aby zagrać mecz ligowy w ramach Ligi Futbolu Amerykańskiego. Ubiegłoroczni Wicemistrzowie Polski zmierzą się w najbliższą sobotę 05.09) o 12.00 z drużyną Silesia Rebels.

Będzie to pierwsze spotkanie obu drużyn w ramach rozgrywek na najwyższym szczeblu. Katowiczanie zajęli w ubiegłym roku 2 miejsce w LFA2, dzięki czemu awansowali klasę wyżej.

W tym roku do rozgrywek przystąpiło 6 drużyn. Oprócz Lowlanders są to ubiegłoroczni Mistrzowie Polski Panthers Wrocław, Tychy Falcons, Warsaw Mets, Bydgoszcz Archers oraz Silesia Rebels. W rundzie zasadniczej każdy z każdym rozegra po jednym meczu i cztery najlepsze drużyny utworzą pary półfinałowe. Finał XV Polish Bowl zaplanowany jest na 14 listopada i tradycyjnie, jak co roku odbędzie się na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.

– Nie mogę się doczekać pierwszego meczu, kiedy chłopaki wybiegną na murawę. Mieliśmy długą przerwę, ale na szczęście udało nam się odpowiednio przygotować drużynę sportowo i organizacyjnie. Wielkie podziękowania należą się przede wszystkim wiceprezesowi zarządu Tomkowi Zubryckiemu, z którym spędziliśmy mnóstwo czasu na dopinaniu wszystkich szczegółów i w moim przekonaniu to nam się udało. Mamy w tym roku bardzo ciekawą kadrę, mieszankę rutyny i doświadczenia z młodością i talentem. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że może to być jeden z lepszych składów ostatnich lat, dlatego oczekiwania wobec drużyny mamy wysokie i liczymy, że trzeci raz z rzędu będziemy walczyć w finale Polish Bowl – powiedział prezes zarządu Lowlanders Piotr Morko.

Białostoczanie do sezonu przystępują pod wodzą nowego trenera Johna Bookera, który przy pomocy Damiana Kołpaka będzie zajmował się ofensywą, natomiast w roli koordynatora obrony zobaczymy Tomasza Żukowskiego. Do drużyny dołączyli też nowi zawodnicy: brytyjczyk Glen Toonga (jeden z najlepszych running backów ligi niemieckiej GFL), Antek Podgórski z Warsaw Mets (finalista International Pathway Player Pathway) oraz z ubiegłorocznego Mistrza Niemiec New Yorker Lions: Adam Roszkowski (wraca po 4 latach w rodzinne strony), David Müller oraz Laurynas Orlovicius. Za 2 tygodnie do drużyny dołączy także Tommy Kaczocha, Amerykanin z polskim paszportem, który obecnie walczy o tytuł Mistrza Finlandii z Kuopio Steelers. Atak drużyny poprowadzi rozgrywający Jon Mullin, reprezentujący w roku 2019 Wesley College w USA.

Nie można zapomnieć o utalentowanej białostockiej młodzieży, która w roku 2018 zdobyła brąz, a w 2019 4 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów. Do kadry seniorskiej dołączyli m.in. Noel Graf (najskuteczniejszy zawodnik drużyny juniorów w latach 2018-2019), Jakub Dąbrowski, Hubert Klejna, Marcin Wojtulewicz, Dawid Raczko oraz Janek Sawicki.

Mecz Lowlanders Białystok z Silesią Rebels odbędzie się na bocznym boisku Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej w Białymstoku. Wstęp na mecz jest bezpłatny, ale należy się zarejestrować online, aby wejść bez problemu na teren obiektu. (mt/mc)