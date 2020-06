LO PB. Dzień otwarty online

Czerwiec 6, 2020

fot. Małgorzata Turecka

To była okazja do poznania oferty szkoły, jej zwiedzenia oraz rozmowy z jej uczniami. Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej zorganizowało dzień otwarty online.

– Spotykamy się na otwartych drzwiach Liceum już po raz czwarty – mówił otwierając spotkanie rektor Politechniki Białostockiej, prof. Lech Dzienis. – Zakończył się ten pierwszy, najważniejszy trzyletni okres; mamy już za sobą pierwszą maturę. Można powiedzieć, że zdaliśmy egzamin dojrzałości, i zdaliśmy go w stu procentach. Możemy więc powiedzieć, że mamy efektywność akademicką.

Prof. Dzienis zapowiedział, że od 1 września Liceum będzie funkcjonowało pod nową nazwą – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej.

– Cały czas pracujemy nad tym, aby nasza szkoła była tą wyjątkową szkołą, która przygotowuje najlepsze kadry do wyższych uczelni. Nie jesteśmy Liceum, które by przygotowywało przyszłe kadry studenckie Politechniki Białostockiej. Uważamy, że najlepszą reklamą i promocją dla naszej uczelni będzie to, jeśli absolwenci naszego Liceum zasilą najlepsze uczelnie nie tylko polskie, ale również światowe – dodawał prof. Dzienis.

W tegorocznej rekrutacji na absolwentów szkół podstawowych czekają 52 miejsca. Zainteresowani na zgłoszenie mają czas do 10 lipca do 15.00. Lista kandydatów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej zostanie ogłoszona 7 sierpnia. W przypadku pojawienia się wolnych miejsc o przyjęciu kandydata zadecydują wyniki rekrutacji i rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem szkoły.

Nowością tegorocznej edukacji są spotkania uczniów z psychologiem szkoły. Zostaną one przeprowadzone w dniach 24-31 sierpnia.

Liceum Ogólnokształcące cieszy się dużą popularnością wśród absolwentów szkół podstawowych. W ubiegłym roku o jedno miejsce ubiegało się 4 uczniów, co sprawiło, że na liście przyjętych znaleźli się uczniowie z bardzo dobrymi wynikami na świadectwie.

Relację z dnia otwartego LO PB można obejrzeć tutaj. (mt/mc)