Leśna alchemia pod osłoną nocy w PMKL

Czerwiec 16, 2022

źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej organizuje kolejne wydarzenie z cyklu „Dozwolone od lat osiemnastu”. W sobotę (18.06) o 17:30 będzie można obejrzeć wystawę „Leśna bimbrownia” i posłuchać o produkcji „ducha puszczy”.

Wystawa „Leśna bimbrownia” w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej wzbudza zawsze ogromne zainteresowanie zwiedzających. Drugiej takiej próżno szukać w całej Polsce. Powstała czternaście lat temu i od tamtej pory stale się powiększa. Dzieje się tak dzięki współpracy z Podlaskim Urzędem Celno-Skarbowym w Białymstoku, który po rozstrzygnięciu sprawy sądowej przeciwko właścicielowi, co jakiś czas przekazuje do muzeum kolejną bimbrownię. Chociaż produkcja bimbru to proceder nielegalny, aparatura która ją umożliwia jest uważana za dziedzictwo materialne Podlasia.

W tej chwili w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej można oglądać, w naturalnym otoczeniu, cztery zarekwirowanie przez policję, kompletnie wyposażone bimbrownie. Jedna z nich to absolutny unikat – aparatura do produkcji „ducha puszczy” na kołach. Jej właściciel, przemieszczając się po Puszczy Knyszyńskiej, skutecznie ukrywał się przed policją przez 10 lat.

Przewodnikiem po wystawie „Leśna bimbrownia” będzie Hubert Czochański – znawca tematu, autor publikacji „Tradycyjne bimbrownictwo na Podlasiu. Historia i współczesność”. (mt)