LasKids. I festiwal teatralny w lesie

Wrzesień 5, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

LasFest ma młodszego brata. Po raz pierwszy odbędzie się LasKids.

Wydarzenie o podobnej formule, co odsłona festiwalu LasFest, z tym, że skierowane do najmłodszych widzów. Jak zapewnia organizator Paweł Chomczyk, mimo że wydarzenie powstało z myślą o dzieciach, to program może zainteresować również dorosłych.

– LasKids jest imprezą, na którą mamy podobny pomysł jak na LasFest. To znaczy będziemy zapraszali na niego najciekawsze, z naszej perspektywy, wydarzenia, które powstają poza instytucjami. Stanowią wolną formułę uprawnia teatru i sztuki. Ponadto wydaje nam się, że wciąż istnieje luka do wypełnienia w ambitnym teatrze skierowanym do dzieci – mówił Paweł Chomczyk.

Festiwal potrwa od 10 do 13 września w Siedlisku Kultury Solniki 44. W tym czasie odbędą się dwa spektakle, warsztaty oraz koncert.

– Pierwsza inauguracyjna edycja jest niewielka, aczkolwiek wydaje nam się, że atrakcyjna. Rozpoczniemy spektaklem „Straszka pospolita” Grupy Coincidentia i zagramy to przedstawienie dwukrotnie. Po obu spektaklach zaprosimy publiczność na warsztaty pod hasłem: „Potworzymy”. Następnego dnia wystąpi Kolektyw Holobiont z interaktywnym spektaklem. A kończyć będziemy niesamowitym koncertem, będą to „Piosenki do grania na nosie” – dodawał Paweł Chomczyk.

Festiwal jest bezpłatny, obowiązuje jednak rezerwacja wejściówek.

Szczegóły znajdują się tutaj. (ea/mc)