Konferencja dla kobiet chorych na raka piersi

Październik 10, 2022

II Ogólnopolskiej Konferencji „Chcę być świadoma i wiedzieć więcej”, źródło: Facebook BCO II Ogólnopolskiej Konferencji „Chcę być świadoma i wiedzieć więcej”, źródło: Facebook BCO

„Chcę być świadoma i wiedzieć więcej” – to tytuł Ogólnopolskiej Konferencji dla kobiet w trakcie i po leczeniu piersi. To już druga edycja tego wydarzenia w Białymstoku, w tym roku odbędzie się 22 października. Do najbliższego piątku (14.10) trwają zapisy.

W trakcie konferencji będą spotkania ze specjalistami. Opowiedzą oni o sposobach leczenia i z tym związanymi stereotypami, rehabilitacji i ruchu w trakcie i po leczeniu oraz o aspektach psychologicznych. Będzie również recital wokalny, wystawa fotografii i spotkanie z Magdą Gessler, jako gościem specjalnym.

Rejestracja na wydarzenie trwa do piątku (14.10) na stronie pierwsi.eu. Konferencja „Chcę być świadoma i wiedzieć więcej” odbędzie się Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy Szpitalna 37.

Konferencja odbywa się w październiku, jako miesiącu świadomości raka piersi. Towarzyszy jej inicjatywa #BreastMessage. Kobiety po mastektomii mogą przynosić biustonosze, protezy piersi i chusty, z których już nie korzystają do Białostockiego Centrum Onkologii do 21 października. Te „cegiełki” będą przekazane chorującym kobietom w Ugandzie. (hk)