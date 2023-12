Koncerty w Białymstoku 15 Grudnia

12 grudnia, 2023

Przygotujcie się na dwie niezapomniane muzyczne podróże w jednym dniu! W Zmianie Klimatu wystąpi zespół Illusion, a w Nie Teatrze – Vołosi.

W najbliższy piątek Białystok będzie świadkiem powrotu kultowego zespołu Illusion na scenę Zmiany Klimatu. To wyjątkowe wydarzenie dla fanów metalu, którzy od lat śledzą karierę tej ikony polskiej sceny muzycznej. Illusion powstał zimą 1992 r. w Gdańsku i szybko zdobył uznanie, zwyciężając w konkursie Marlboro Rock-in oraz biorąc udział w festiwalach takich jak Jarocin i Żarnowiec. Po kilku latach przerwy Illusion powrócił do studia i wydał szósty album studyjny zatytułowany „Anhedonia”. Koncert w Białymstoku to unikalna okazja, by przeżyć historię Illusion na żywo. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia.

Tego samego dnia Nie Teatr stanie się areną dla muzycznego fenomenu – Vołosi. Grupa, powstała w sercu polskich gór, łączy w swoim stylu elementy rocka, jazzu, muzyki filmowej, ambientu i world music. Od debiutu na Festiwalu Nowa Tradycja w 2010 roku, zespół zdobył liczne nagrody i uznanie na świecie. Vołosi, to ponad 820 koncertów na całym globie, transmitowane przez najważniejsze stacje radiowe i telewizyjne. Ich muzyka jest mieszanką jazzowej improwizacji, rockowej energii i emocjonalnego przekazu. Koncert Vołosi to niepowtarzalne doświadczenie muzyczne, które łączy tradycję z nowoczesnością. (hp)