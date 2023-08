Koncert Ramony Rey w Nie Teatrze

16 sierpnia, 2023

W najbliższy piątek, 18 sierpnia w ramach cyklu Letnie Granie, na tarasie Astorii odbędzie się koncert Ramony Rey.

„Kora i inne ważne historie” – pod takim tytułem odbędzie się to wydarzenie. Artystka zaśpiewa na nim piosenki z repertuaru Kory i Maanamu. Koncert będzie kameralny, Ramona Rey oprócz śpiewu będzie również grać na gitarze, a towarzyszył jej będzie basista Michał Szczerbiec. Piosenkarka ma na swoim koncie 4 albumy muzyczne z autorską muzyką elektroniczną, które powstały we współpracy z producentem muzycznym Igorem Czerniawskim. Jej największe komercyjne hity to „Skarb”, „Powiedz Mi” czy „Znajdź i weź”. Pierwszy raz artystka sięgnęła po twórczość Kory podczas występu na premierze książki Olgi Kory Sipowicz „Miłość zaczyna się od miłości”, a także podczas odsłonięcia muralu Kory na warszawskich Bielanach. Na nadchodzącym koncercie będziemy mogli usłyszeć nie tylko utwory Maanamu z całego okresu działalności zespołu, ale także piosenki Kory z jej solowych płyt oraz autorskie piosenki Ramony Rey. (hp)