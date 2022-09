Kino letnie i festyny z żołnierzami

Wrzesień 2, 2022

źródło: WCR Białystok/Facebook źródło: WCR Białystok/Facebook

W weekend (3, 4 września) można wybrać się na kino letnie, festyn, czy piknik rodzinny i jednocześnie poznać wojsko polskie i sprzęt wojskowy.

– W ten weekend spotykamy się w mobilnych punktach rekrutacyjnych. Wojsko pojawia się na wydarzeniach na zaproszenie organizatorów – mówi mjr Małgorzata Repnik, szef Wydziału Rekrutacji WCR w Białymstoku.

W Mobilnych Punktach Rekrutacyjnych WCR w Białymstoku będzie można poznać żołnierzy i sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 18 białostockiego pułku rozpoznawczego. To też możliwość spotkania z przedstawicielami WCR w Białymstoku, którzy przedstawią proces rekrutacji i warunki pełnienia służby wojskowej, a także złożenie wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej

Żołnierzy spotkasz w sobotę (03.09) na kinie letnim na placu przed Starostwem Powiatowym, w godz. 12.00 – 17.00 oraz na festynie w Kleosinie, w godz. 14.00 – 17.00. W niedzielę (04.09) na dożynkach w Płonce Kościelnej, w godz. 12.00 – 18.00 i na pikniku rodzinnym na Giełdzie Rolno-Towarowej w Białymstoku, ul. Andersa, w godz. 09.00 – 12.00.

Major Repnik jednocześnie informuje, że już trwają przygotowania wojska do spotkań w szkołach podstawowych i średnich. – Będę to warsztaty tematyczne, gdzie przedstawiamy zawód żołnierza, a także pokazy z samoobrony i pierwszej pomocy. Wraz z IPN i Muzeum Wojska w Białymstoku prowadzone będą też zajęcia z historii. (at)