Kazimierz Górski ma swój mural w Białymstoku

Wrzesień 10, 2021

fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok

Szkołę Podstawową nr 37 na Dziesięcinach zdobi już mural z wizerunkiem patrona szkoły – Kazimierza Górskiego. Autorem malowidła jest białostocki artysta o pseudonimie M. Ceirowski.

Mural powstał w setną rocznicę urodzin legendy polskiego futbolu. Kazimierz Górski to piłkarz i trener między innymi reprezentacji Polski, z którą osiągnął historyczny sukces. Trenował również piłkarzy w greckich klubach piłkarskich. Po powrocie do kraju zasiadał we władzach Polskiego Związku Piłki Nożnej, był jego wiceprezesem, prezesem a następnie prezesem honorowym. Wielokrotnie nagradzany w kraju i zagranicą za zasługi w działalności na rzecz kultury fizycznej.

Szkoła Podstawowa nr 37 została wybudowana w rekordowym czasie – w ciągu roku. Dzieci rozpoczęły w niej naukę w 1983 r.

W 2008 r. obchody 25-lecia placówki zostały połączone z nadaniem jej imienia Kazimierza Górskiego i poświęceniem sztandaru. W 2018 r. szkoła obchodziła swój 35. jubileusz. (mt)