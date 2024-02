Już wiadomo ile żubrów żyje w Puszczy Białowieskiej

20 lutego, 2024

Żubry w puszczy, Fot. Nadleśnictwo Hajnówka Żubry w puszczy, Fot. Nadleśnictwo Hajnówka

Żubry w Puszczy Białowieskiej zostały policzone. Wiadomo więc, że na koniec 2023 r. populacja z rejonu Puszczy Białowieskiej i terenów przyległych liczyła 892 żubry. To więcej o kilkadziesiąt sztuk niż rok wcześniej (829 żubrów).

Dane te oszacowano na podstawie około 170 obserwacji pochodzących z dwóch dni liczenia żubrów na terenie Białowieskiego Parku Narodowego oraz nadleśnictw: Białowieża, Bielsk, Browsk, Hajnówka. Pracownicy Parku zauważają, że żubry wędrują coraz dalej, poza puszczańskie lasy i pojawiają się w nadleśnictwie Rudka, gdzie zauważono 10 żubrów oraz w nadleśnictwie Nurzec, gdzie doliczono się kilkanaście osobników.

W zeszłym roku urodziło się również minimum 101 cieląt.

Żubry policzone. W naszym regionie jest ich niemal 2 tysiące

Zwierzęta liczono metodą tradycyjnych obserwacji oraz przy wykorzystaniu drona. Sporo zwierząt obserwowano na przylegających do puszczy polach, gdzie żerują. Te żubry są płochliwe, często się przemieszczają i mieszają, co utrudnia ich policzenie oraz weryfikację, które żubry były zarejestrowane kilkakrotnie. Ponadto wielkość obecnej populacji oraz rozmiary terenu wykorzystywanego przez żubry nie pozwalają na policzenie żubrów co do sztuki. (at)