Jubileusz Akademii Teatralnej. Ostatni dzień uroczystego świętowania 50-lecia białostockiej filii

„Zaczynaliśmy w studium stworzonym przez Krzysztofa Raua. Niesamowicie zdesperowanego, który to sobie miał idee, no nie fiksację jak się później okazało. I to studium, ten pierwszy rok tak naprawdę to było na wariackich papierach, taka nielegalna szkoła. Pani Domańska z Ministerstwa Kultury z Warszawy mówiła, że kaktus jej wyrośnie, jeżeli Rauowi się uda stworzyć szkołę w Białymstoku. Kaktus jej nie wyrósł, szkoła powstała.” – wspomina Maja Sosnowska Absolwentka białostockiej filii Akademii Teatralnej.