Jak zarabialiśmy w 2019 roku? – podsumowanie rozliczeń PIT

Lipiec 1, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

W Podlaskiem jest coraz więcej milionerów. Liczba osób, które w zeznaniu PIT za ubiegły rok wykazały dochody powyżej miliona złotych wzrosła o blisko sto w porównaniu do zeszłego roku. Takich osób było w tym roku aż 859.

Najwięcej milionerów jest w Białymstoku i okolicach – ponad 460, w Łomży – 90 i w Suwałkach – ponad 60.

Jeżeli chodzi o rekordowe dochody Podlasian, to z podsumowania białostockiej Izby Administracji Skarbowej wynika, że największy dochód związany był z prowadzoną działalnością gospodarczą.

– Najlepiej zarabiającym przedsiębiorcą okazał się podatnik z dochodem w wysokości ponad 34,6 mln złotych. Natomiast najwyższy dochód z obrotu papierami wartościowym, jaki wykazał podatnik w PIT-38 wyniósł ponad 12 mln złotych. Z kolei wśród najbardziej popularnych PIT-37, które składają najczęściej osoby zatrudniane na umowę o pracę, rekordowy dochód wyniósł ponad 4 mln złotych – mówi Radosław Hancewicz, rzecznik prasowy podlaskiej KAS.

Z podsumowania rozliczeń PIT wynika także, że zmniejszyła się liczba osób inwestujących na giełdzie. Dalej najpopularniejsza jest ulga na dziecko i ulga rehabilitacyjna.

Rekordowa kwota, jaką urząd skarbowy zwrócił podatnikowi to ponad 786 tys. złotych (przed rokiem było to 2,5 mln złotych), a rekordowa dopłata jaką podatnik musiał przelać na konto urzędu to ponad 3,5 mln złotych (w ubiegłym roku było to 4,5 mln złotych). (mt/mc)