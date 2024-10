1 października, 2024

Adwokat Ewelina Księżopolska-Moskal fot. Paweł Cybulski Adwokat Ewelina Księżopolska-Moskal fot. Paweł Cybulski

Przed nami rozmowa na ważny temat, szczególnie dla studentów, którzy rozpoczynają nowy rok akademicki. Wynajem mieszkania to często pierwszy poważny krok w dorosłość, dlatego warto wiedzieć, jak zrobić to bezpiecznie i zgodnie z prawem. Naszym gościem była Adwokat Ewelina Księżopolska-Moskal, która podpowiada, na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy najmu, czym różni się najem zwykły od okazjonalnego, oraz jakie pułapki mogą czekać na najemców. Posłuchajmy.