Jagiellonia zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk

Wrzesień 15, 2022

Maciej Stolarczyk, źródło: jagiellonia.pl Maciej Stolarczyk, źródło: jagiellonia.pl

Po wysokiej wygranej ze Stalą Mielec (4:0) piłkarzy Jagiellonii czeka w sobotę (17.09) wyjazdowy mecz z Lechią Gdańsk. Starcie to na pewno „będzie trudniejsze od ostatniej potyczki ze Stalą” – mówi trener Jagi, Maciej Stolarczyk.

– Od poniedziałkowego spotkania minęło niewiele czasu i cieszymy się, że możemy zagrać już w sobotę w Gdańsku. Nie będzie to jednak łatwy mecz. Lechia co prawda zmaga się z kryzysem, ale zrobi wszystko, aby zmienić swoje oblicze. W kadrze „Biało-Zielonych” nie brakuje nazwisk znanych z Ekstraklasy, dlatego uważam, że czeka nas trudne zadanie. Mamy jednak swój plan, jesteśmy po dobrym spotkaniu, w którym pokazaliśmy sporo jakości i dobrych momentów. Chcemy to kontynuować w Gdańsku, aby potwierdzić naszą dyspozycję – powiedział szkoleniowiec Jagi, Maciej Stolarczyk.

Bartek Wdowik, Ivan Runje , Paweł Olszewski i Michał Pazdan wciąż zmagają się z kontuzjami.

– Czekamy na nich, aby wzmocnić rywalizację. Bojan w trakcie meczu ze Stalą odczuł delikatny ból, ale wszystko z nim jest w porządku. Samo spotkanie w Gdańsku będzie dla nas zamknięciem połowy rundy jesiennej, dlatego chcemy zakończyć je zwycięstwem – dodaje Stolarczyk.

Najbliższy rywal „Żółto-Czerwonych” zajmuje 18. pozycję w tabeli. Po ostatniej wygranej piłkarze Jagiellonii zajmują 9. miejsce w tabeli, mają 12 punktów. (mt)