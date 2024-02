Jagiellonia Białystok. Remis z Zorią Ługańsk

31 stycznia, 2024

Jagiellonia Białystok rozegrała w środę (31.01) ostatni mecz sparingowy na zgrupowaniu w tureckim Belek. Żółto-czerwoni zremisowali z Zorią Ługańsk 2:2.

Gole dla Jagi zdobyli Afimico Pululu i Jesus Imaz. Rzutu karnego nie wykorzystał Kaan Caliscaner.

– Myślę, że taki sposób grania, który w tej chwili prezentujemy, to jest to czego oczekujemy od drużyny – mówi Rafał Grzyb, drugi trener Jagiellonii Białystok. – Ten mecz można było zamknąć w postaci rzutu karnego. Nie udało się tego zrobić, tym bardziej szkoda, bo myślę, że byliśmy zespołem efektywniejszym jeśli chodzi o o sposób grania. Ale trzeba podejść z szacunkiem do przeciwnika. Przede wszystkim cieszy nas to, że w tym meczu nie doszło do żadnych kontuzji.

Był to ostatni mecz kontrolny w ramach okresu przygotowawczego. Pierwszy mecz ligowy w wiosennej rundzie Ekstraklasy żółto-czerwoni rozegrają już 11 lutego. Rywalem Jagiellonii Białystok będzie Widzew Łódź. (jł)