Jagiellonia Białystok przegrała z Ajaxem Amsterdam i odpada z Ligi Europy

30 sierpnia, 2024

Jagiellonii Białystok nie udało się wygrać rewanżowego meczu z Ajaxem Amsterdam. Przegrali na wyjeździe 0:3 w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy. Przed tygodniem Holendrzy zwyciężyli 4:1 w Białymstoku.

Jesienią Jagiellończycy zagrają w fazie ligowej Ligi Konferencji.

– Nie jesteśmy szczęśliwi z powodu tego, że nie awansowaliśmy. Musimy realnie oceniać nasze możliwości i te spotkania – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. – Jasno mieliśmy określone momenty, kiedy wychodziliśmy wysoko, kiedy korzystaliśmy z wysokiej obrony. Mieliśmy też jasno określony plan, jak mamy zachowywać się na swojej połowie, żeby bronić w innej strukturze, czyli bardziej kompaktowo, większą ilością zawodników. Wynikało to z planu na mecz, też z analizy tego, jaką jakością przeciwnik dysponuje. To co się wydarzyło, to duże doświadczenie oraz informacja dla nas i sygnał do pracy, żeby toczyć równorzędne boje z tak jakościowym przeciwnikiem.

Jagiellonię Białystok w najbliższą niedzielę (01.09) czeka mecz w polskiej Ekstraklasie. Na Stadionie Miejskim w Białymstoku o 20:15 Mistrz Polski zagra z Widzewem Łódź.

Wcześniej, bo od 15:00 na bocznym boisku będzie festyn na zakończenie lata. (hk)