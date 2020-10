Jagiellonia Białystok. Po 3-tygodniowej przerwie czas na domowe starcie z „Kolejorzem”

Październik 16, 2020

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Przed Jagiellonią Białystok mecz z Lechem Poznań w ramach 7. kolejki sezonu 2020/2021 PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie, bez udziału publiczności, zostanie rozegrane w sobotę (17.10) o 20.00 na stadionie przy ul. Słonecznej.

Żółto-czerwoni wrócą do gry po trzytygodniowej przerwie. Jak mówi trener Jagiellonii, Bogdan Zając – okres ten został dobrze spożytkowany.

– Podczas takiej przerwy jest czas zarówno na regenerację jak i na pracę. Zrobiliśmy jedno i drugie. Wiadomo, było lekkie zamieszanie. Niektórzy wyjechali na zgrupowania swoich reprezetnacji, niektórzy zmagali się z drobnymi urazami. Praca była zatem zindywidualizowana, niekiedy na zajęciach była mniejsza grupa zawodników. Niemniej mieliśmy swój plan. Pracowaliśmy nad wieloma elementami. Nie będę wchodził w szczegóły, ale ten okres wykorzystaliśmy z pożytkiem dla zespołu. To był dla nas dobry okres. Musimy wyjść na boisko mocno zdeterminowani i pokazać walory, które pokazywaliśmy w poprzednich spotkaniach – powiedział trener Zając.

– Lech to bardzo dobry zespół, a przede wszystkim poukładany. Prezentują futbol ładny dla oka, głównie w europejskich pucharach. Lech to na pewno najtrudniejszy rywal, biorąc pod uwagę fakt, z kim do tej pory mierzyliśmy się w tym sezonie. Musimy podejść do tego meczu troszeczkę inaczej. Potencjał na pewno mamy, bo chłopaki pokazali to w poprzednich meczach i też podczas ostatnich zgrupowań reprezentacji – dodaje Bartosz Bida.

Lech jest obecnie na 6. miejscu w tabeli z dorobkiem 8 punktów. Jagiellonia jest siódma i także ma 8 oczek.

Oba zespoły mają jednak do rozegrania po jednym zaległym meczu. I to z tym samym rywalem – Pogonią Szczecin. Jagiellonia zagra z Portowcami 30 października, a Lech – 16 grudnia.

W związku z włączeniem Białegostoku do strefy czerwonej, mecz Jagiellonii z Lechem odbędzie się bez udziału kibiców. Wszyscy, którzy kupili bilety na to spotkanie, mogą zwrócić albo wykorzystać w innym meczu z udziałem żółto-czerwonych do końca rundy jesiennej.

– Zdajemy sobie sprawę, że po rundzie wiosennej, kiedy sytuacja epidemiczna zmusiła nas do anulowania waszych abonamentów, nałożone w czwartek obostrzenia oraz wynikające z nich zamknięcie trybun będą kolejną trudną dla nas wszystkich sytuacją. Jest nam niezmiernie przykro, że z przyczyn niezależnych od nas mecz z Lechem rozegra się przy pustych trybunach. Mamy głęboką nadzieję, że już na kolejnym spotkaniu z Wisłą Płock ponownie spotkamy się na stadionie. Opcje rekompensaty, wynikającej z braku możliwości obejrzenia z trybun spotkania z Lechem Poznań przedstawimy po zakończeniu rundy jesiennej – czytamy w oświadczeniu klubu. (mt/mc)