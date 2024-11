Internetowa Liga Łamigłówkowa – ruszyła dziewiąta edycja konkursu matematycznych wyzwań

21 listopada, 2024

– To konkurs dla wytrwałych, który rozwija logiczne myślenie i daje mnóstwo satysfakcji – mówi dr inż. Rajmund Stasiewicz, koordynator Internetowej Ligi Łamigłówkowej. Rozpoczęła się dziewiąta edycja Internetowej Ligi Łamigłówkowej – konkursu, który przyciąga pasjonatów matematyki z całej Polski. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM, działające przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

Zasady rywalizacji

Internetowa Liga Łamigłówkowa polega na rozwiązywaniu zadań publikowanych co tydzień na platformie Moodle.

– Każde zadanie ma trzytygodniowy czas rozwiązania, co pozwala uczestnikom dopasować tempo pracy do swoich możliwości – wyjaśnia dr Stasiewicz. Zadania są zaprojektowane w taki sposób, aby nie wymagały znajomości zaawansowanej wiedzy matematycznej, ale opierały się na logicznym myśleniu.

Finał konkursu odbędzie się w maju 2025 roku na Politechnice Białostockiej. – To chwila prawdy, podczas której uczestnicy weryfikują swoje umiejętności w dwóch etapach – rozwiązywania zadań znanych z wcześniejszych tygodni oraz zupełnie nowych – dodaje koordynator.

Konkurs dla wszystkich

W rywalizacji mogą wziąć udział zarówno uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jak i dorośli. Ci ostatni, choć nie uczestniczą w finale, mogą cieszyć się wyzwaniami i rozwijać swoje umiejętności. – Zapraszam także dorosłych, którzy chcą po prostu dobrze się bawić, trenując swoje szare komórki – zachęca dr Stasiewicz.

Dlaczego warto?

Liga Łamigłówkowa to nie tylko rywalizacja, ale także świetna okazja do rozwijania umiejętności logicznego myślenia. – To nie jest zwykły konkurs matematyczny. Chodzi o to, by zrozumieć łamigłówki, nauczyć się myśleć analitycznie i czerpać z tego radość – podkreśla dr Stasiewicz. Rejestracja i szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM. (AJ)

Posłuchaj rozmowy z koordynatorem Internetowej Ligi Łamigłówek dr. inż. Romualdem Stasiewiczem.

Czytaj także:

Internetowa Liga Łamigłówkowa. Młodzi zwycięzcy lubią zagadki