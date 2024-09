Interdyscyplinarność to temat przewodni Zjazdu Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

26 września, 2024

Postęp w medycynie zależny jest od współpracy różnych specjalności, dlatego też „interdyscyplinarność” to hasło Zjazdu Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, który odbywa się w Białymstoku.

– Na przykład w klinikach chirurgii podstawy czaszki pracują wspólnie neurochirurdzy, laryngolodzy, czasami chirurdzy szczękowi, niekiedy też pomoc okulisty jest potrzebna i z takiej współpracy wynikają wytyczne, żeby jak najlepiej pomóc pacjentowi – mówi prof. Marek Rogowski, przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi i jednocześnie kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. – Ponadto onkologia jest zawsze bardzo ważnym tematem w otolaryngologii. To nowotwory górnych dróg oddechowych, w ogóle nowotwory głowy i szyi zajmują szóste miejsce pod względem częstości występowania wśród wszystkich nowotworów.

Sezon jesienno-zimowy to zawsze wyzwanie dla otolaryngologów, którzy leczą powikłania wynikające z nieprawidłowego leczenia infekcji.

– Pierwszych objawów nie lekceważyć, czyli nie chodzić z gorączką, nie kichać na innych, myć i dezynfekować ręce, do tego zdrowy tryb życia, profilaktyka, to jest najlepsze przygotowanie do sezonu, bo infekcje także mogą powodować ciężkie powikłania, a my musimy tego skutki leczyć. Na przykład zapalenia ucha wda się w zapalenie opon mózgowo-rodzeniowych i trzeba operować takie ucho, żeby uchronić mózg przed dalszym wysiewem bakterii. Ostre zapalenie zatok może przejść w przewlekłe, które będzie trwało wiele miesięcy i w końcu trzeba będzie stosować leczenie operacyjne – dodaje prof. Marek Rogowski,

W Zjeździe Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi uczestniczy 700 lekarzy z Polski i z zagranicy. (hk)