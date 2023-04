24 kwietnia, 2023

I Międzynarodowy Charytatywny Spływ Kajakowy Rzeką Białą, fot. Olga Wyszkowska I Międzynarodowy Charytatywny Spływ Kajakowy Rzeką Białą, fot. Olga Wyszkowska

Ponad 20 kajaków i kilka desek SUP popłynęło rzeką Białą w charytatywnym geście dla Filipka Martyniuka. Początek trasy był przy jazie nieopodal plaży na Dojlidach, a koniec w okolicach ulicy Produkcyjnej, cały spływ obejmował 14 km.

To był pierwszy spływ, który odbył się na całej długości rzeki.

– My się do tego wszystkiego przygotowaliśmy. Chłopaki wycinali gałęzie, chodzili i patrzyli gdzie można zawisnąć, zbierali gruzy i oczyszczali tą rzekę, więc było to mocno przemyślane – mówi Paweł Skowroński, jeden z organizatorów spływu.

Poza I Międzynarodowym Charytatywnym Spływem Kajakowym Rzeką Białą zorganizowano spacery rodzinne. Jeden wokół stawów w Dojlidach, drugi to była przechadzka wokół dóbr dojlidzkich. W trakcie całego wydarzenia można było wpłacać pieniądze na operację chłopca.

– Filipek zaraz będzie miał 9 miesięcy. Urodził się z niedorozwojem kości udowej. Pod względem psychicznym i fizycznym wszystko jest okej, tylko w prawej nóżce kość udowa jest krótsza od lewej. W dniu porodu różnica była 3 cm, dzisiaj to jest 8 cm, także niestety wada się pogłębia. Walczymy aby postawić go na równe nóżki – mówi Radosław Martyniuk, tata chłopca.

Koszt operacji, która pomoże Filipowi to 620 tys. złotych. Pieniądze można nadal wpłacać poprzez stronę fundacji siepomaga.pl pod hasłem: „Krótsza nóżka odbiera szansę na normalne życie!”. (hk)