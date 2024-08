Gwiazdy lekkoatletyki w Białymstoku! Mityng Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu

28 sierpnia, 2024

Już w tę sobotę, 31 sierpnia, na Stadionie BOSiR w Zwierzyńcu odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – Mityng Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu. To doskonała okazja, aby zobaczyć na żywo zmagania lekkoatletów reprezentujących nasz region.

Na liście startowej znajdziemy prawdziwe perełki polskiej lekkoatletyki. Nie może zabraknąć mistrzyni olimpijskiej i rekordzistki Polski na 400 metrów, Natalii Kaczmarek. Zobaczymy również mistrzów olimpijskich i wielokrotnych medalistów mistrzostw świata w rzucie młotem – Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajdka. Dołączy do nich wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, Maria Andrejczyk. To jednak nie wszystko! Na start wybiegną również inni reprezentanci Polski, którzy na co dzień zachwycają nas swoimi osiągnięciami.

Co nas czeka?

Podczas mityngu będziemy świadkami zaciętej rywalizacji w wielu konkurencjach, takich jak:

Rzut młotem

Pchnięcie kulą

Rzut oszczepem

Skok wzwyż

Skok w dal

Bieg na 100 m, 300 m, 1000 m (kobiety)

Bieg na 110 m przez płotki, 400 m, 1000 m (mężczyźni)

Informacje praktyczne:

Kiedy: 31 sierpnia 2024 r.

31 sierpnia 2024 r. Gdzie: Stadion BOSiR w Zwierzyńcu, Białystok

Stadion BOSiR w Zwierzyńcu, Białystok Godzina rozpoczęcia: 13:00

13:00 Wstęp: bezpłatny

Wstęp na Mityng Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. (pc)