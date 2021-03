Gmina Wasilków dołącza do programu „Czyste Powietrze”

Marzec 3, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Gmina Wasilków przystąpiła do programu „Czyste Powietrze”. To ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Mogą do niego przystąpić właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych.

Dofinansowanie udzielane jest na: wymianę starych pieców na paliwo stałe, instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną, mikroinstalację fotowoltaiczną, ocieplenie domu oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Adrian Łuckiewicz, burmistrz Wasilkowa zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na mocy którego w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie będzie prowadzony punkt informacyjny.

Mieszkańcy gminy będą mogą w nim złożyć wniosek o dotację, a także zdobyć niezbędne informacje i pomoc przy składaniu wniosku.

Informacje o programie „Czyste Powietrze” można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie: tel.: 85 718 54 00 wew. 014, e-mail: czystepowietrze@wasilkow.pl. (mt/mc)