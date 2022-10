Gaudeamus igitur na Uniwersytecie w Białymstoku

Październik 10, 2022

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na UwB, źródło: UwB

Uniwersytet w Białymstoku zainaugurował nowy rok akademicki. Naukę na tej uczelni rozpoczęło ponad 8,5 tysiąca studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Wykład inauguracyjny dotyczący normy językowej w społeczeństwie sieci wygłosiła prof. Katarzyna Kłosińska, była przewodnicząca Rady Języka Polskiego.

Zimą uczelnia ma wprowadzić nauczanie zdalne. Ma to związek z rosnącymi cenami za prąd i ogrzewanie.

– Senat Uniwersytetu w Białymstoku przyjął, że jeśli sytuacja okaże się trudna, kiedy będziemy musieli bardzo oszczędzić, to wtedy zrobimy w styczniu dodatkowe dwa tygodnie wolnego. Oczywiście te wolne bierze się stąd, że po pierwsze staramy się większość zajęć zrobić do 22 grudnia, więc może ta przerwa może nie być konieczna, z drugiej też strony oczywiście liczymy na działania ze strony ministerstwa – one już „idą”. Są prace na temat zamrożenia cen energii, są jeszcze inne działania pomocowe – mówił w Radiu Akadera, prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Studenci nie ukrywają, że przejście na kształcenie zdalne to nie najlepsze rozwiązanie, ale rozumieją, że konieczne. Naukę zdalną zapowiedziały także władze Akademii Teatralnej w Białymstoku. (mt)

Ze studentami Uniwersytetu w Białymstoku na temat nauki zdalnej rozmawiała Małgorzata Turecka:

Z rektorem Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Robertem Ciborowskim rozmawiała Julitta Grzywa: