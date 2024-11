Forum „Nauka-Biznes-Społeczeństwo” w Politechnice Białostockiej

15 listopada, 2024

Forum Nauka-Biznes-Społeczeństwo, fot. Hanna Kość Forum Nauka-Biznes-Społeczeństwo, fot. Hanna Kość

Inspirowanie, łączenie i wspieranie dialogu pomiędzy przedstawicielami środowisk akademickich, biznesowych i społecznych było podstawą forum „Nauka-Biznes-Społeczeństwo”, które odbyło się w piątek (15.11) w Politechnice Białostockiej.

Na sesji plenarnej i panelu dyskusyjnym rozmawiano o problemach, jakie się pojawiają przy współpracy i możliwościach ich rozwiązań, bo jak zapewnia Tomasz Stypułkowski, prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, nie ma wzorców do zastosowania przy każdym modelu współpracy.

– Jeżeli chodzi o współpracę z rynkiem, to nie ma możliwości zastosowania tego teoretycznego wzorca, z tego względu, że każdy projekt badawczy jest inny, przedsiębiorcy mają różne potrzeby, więc my musimy być elastyczni. Musimy umieć te wzorce miksować, musimy umieć wyciągać z nich to co jest najlepsze, musimy zadbać obydwie strony procesu. Problemów jest mnóstwo, od formalnych przez administracyjne, prawne, po mentalne. Jakiś czas temu koncentrowaliśmy się na tym, żeby te problemy rozwiązać, to tylko na nich się skupialiśmy, a nie skupialiśmy się na biznesie, dziś zmieniliśmy troszeczkę model myślenia. Wiemy że problemy są, mamy je doskonale rozpoznane, wiemy jak je omijać – tłumaczy Tomasz Stypułkowski.

Współpraca pomiędzy uczelniami, przedsiębiorstwami i społeczeństwem to jest model idealny, ale trudny do zrealizowania.

– My naukowcy bardzo często nie patrzymy na pieniądze, biznes natomiast liczy każdą złotówkę. Z drugiej strony naukowiec wymyśla najróżniejsze rzeczy, ale pytanie czy on słucha społeczeństwa, czy on słucha przemysłu? My mamy na swoich półkach tysiące rozwiązań, bardzo dużo patentów, które niestety jeszcze rzadko mają swoje światło dzienne, wobec tego wsłuchując się w głos społeczeństwa, my jako naukowcy możemy to rozwiązać, natomiast przemysł jest pomiędzy, bo to produkty przemysłowe są dostępne na półkach sklepowych – mówi prof. Maciej Zajkowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Dzięki temu forum uczestnicy mogli odkrywać wspólne cele, lecz także identyfikować obszary, w których współpraca przyczyni się do wymiernych korzyści oraz przyśpieszy rozwój zarówno gospodarczy, jak i społeczny. (hk)

Relacja Hanny Kość: