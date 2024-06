Finał konkursu „Szkoła czytelników” w Książnicy Podlaskiej

19 czerwca, 2024

fot. Michał Gudewicz fot. Michał Gudewicz

W Książnicy Podlaskiej odbył się finał ogólnopolskiego konkursu „Szkoła czytelników” pod hasłem „Książki budują mosty”, zorganizowanego przez księgarnię internetową TaniaKsiazka.pl. Było to wyjątkowe wydarzenie, w którym uczniowie szkół podstawowych z całego kraju mieli okazję podzielić się swoją pasją do czytania i zdobyć atrakcyjne nagrody.

– Każda zgłoszona praca pokazała nam, jaki tak naprawdę ogromny potencjał i kreatywność drzemie w młodych czytelnikach. To tak naprawdę niezwykle budujące. Oglądaliśmy te wasze prace, widząc jak z pasją podchodzicie do czytelnictwa, jak odkrywacie w tych książkach coś dla siebie. Dla każdego z was ten most, który książki budują, jest czymś innym, ale każdy z was jest w stanie w nim coś znaleźć – mówi Łukasz Kierus, organizator konkursu, właściciel księgarni TaniaKsiazka.pl

Wyniki konkursu „Szkoła czytelników” to:

W kategorii klas I-IV:

I miejsce: „Książkowicze” z Zespołu Szkół w Serokomli.

II miejsce: „Miłośnicy Przyrody” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach.

W kategorii klas V-VIII:

I miejsce: „Czytomaniacy” Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Stefana. Wincentego. Frelichowskiego w Nicwałdzie.

II miejsce: „Książkary” ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Tarnowie.

Finał konkursu przyniósł wiele emocji i radości, a laureaci zostali nagrodzeni za swoje wyjątkowe prace. (mg)