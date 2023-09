21 września, 2023

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Teatry z Armenii, Macedonii Północnej, Litwy, Ukrainy czy Białorusi przyjadą do Białegostoku na Festiwal Kierunek Wschód VII, który potrwa od 2 do 15 października.

W repertuarze będzie również spektakl organizatora, czyli Teatru Dramatycznego w Białymstoku, Teatru Powszechnego w Warszawie i Teatru Tutejszego, niegdyś z Mińska, teraz tworzącego w Polsce.

Tematyka spektakli prezentowanych na festiwalu zawsze jest uwarunkowana tym co się dzieje na świecie, ale przede wszystkim temu co jest blisko Polski.

– Mamy zespół z Ukrainy, mamy zespoły białoruskie i międzynarodowe z Polakami, Białorusinami i Ukraińcami, więc te tematy emocjonalnie będą dotykały tego co się dzieje obecnie na Białorusi czy Ukrainie, tego co czują ludzie, bo teatr to są emocje – mówi Piotr Półtorak, dyrektor Teatru Dramatycznego w Białymstoku. – To będą tematy, które są powszechne dla każdego i każdego dotykają, czyli emocje związane z miłością, nienawiścią, zdradą.. Teksty są ponadczasowe.

Festiwal rozpocznie się 2 października od spektaklu „Nastia” Teatru Powszechnego w Warszawie, w którym grają aktorzy z Polski, Białorusi i Ukrainy.

– To jest taki temat: kanibalizm w przestrzeni politycznej i socjalnej – tłumaczy Jury Dzivakova, reżyser spektaklu „Nastia”. – Będzie to o jakiejś takiej ciszy, o której milczymy na co dzień. Ta cisza i to milczenie daje możliwość wejść jakiejś bestii.

Wejściówki na spektakle są bezpłatne. Można je odbierać od piątku (22.09) w kasie Teatru Dramatycznego, która mieście się przy ul. Suraskiej 1. Jedna osoba może otrzymać dwa zaproszenia na dwa tytuły. Spektakle będą prezentowane w Uniwersyteckim Centrum Kultury, Auli UwB przy Świerkowej i w Kinie Ton. (hk)