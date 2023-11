Dzień Kolejarza w Muzeum Kolejnictwa w Białymstoku

27 listopada, 2023

Mat. org. Mat. org.

Choć dzień kolejarza oficjalnie był w sobotę (25.11), to w Białymstoku Stowarzyszenie Kolejowe Podlasie organizuje go w poniedziałek (27.11) i zaprasza do swojego muzeum.

Jest tam stała wystawa eksponatów kolejowych.

– Osoby zwiedzające będą miały okazję zapoznać się trochę z historią techniki kolejowej i ogólnie z historią kolei – mówi Damian Jurczak, prezes Stowarzyszenia Sympatyków Kolejnictwa Kolejowe Podlasie. – Tego dnia zaoferujemy również symulator pociągu pasażerskiego, na którym osoby zwiedzające będą mogły wypróbować swoich sił w roli maszynisty. Przygotujemy aktywną wystawę modeli makiet kolejowych i będzie projekcja filmów kolejowych z lat 90.

Muzeum Kolejnictwa mieści się przy ul. Kolejowej 26a, tuż przy dworcu. W poniedziałek (27.11) można je odwiedzić między 17:00 a 21:00. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Damianem Jurczakiem, prezesem Stowarzyszenia Sympatyków Kolejnictwa Kolejowe Podlasie: