Dzień Elektryka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej

11 czerwca, 2024

Firmy z branży elektrycznej, studenckie koła naukowe, konkursy z nagrodami, a nawet grill – takie atrakcje czekały na odwiedzających we wtorek (11.06) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Dzień Elektryka to święto studentów, kadry dydaktycznej, pracowników, ale również uczniów szkół średnich, którzy rozważają w przyszłości podjęcie studiów na wydziale elektrycznym.

-Super inicjatywa Wydziału Elektrycznego z okazji 75-lecia uczelni, ale jednocześnie 75-lecia wydziału – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – Wydarzenie to łączy nie tylko studentów i pracowników wydziałów, ale również naszych partnerów ze szkół ponadpodstawowych o profilu elektrycznym, stowarzyszenia zawodowe elektryków, przedstawicieli przedsiębiorstw lokalnych czyli wszystkich tych, którzy powinni edukować, rozwijać technologie, a potem je wdrażać jeśli chodzi o rozwój branży elektrycznej.

Podczas Dnia Elektryka swoje oferty zaprezentowały lokalne firmy.

– Studenci mają okazję poznać trochę rynek pracy, który jest dookoła nich, mają też okazję zapisać się na praktyki, staże. Liczymy na to, że absolwenci będą bardziej kojarzyli nasze firmy, naszą markę. Przychodzą, pytają o to czym się zajmujemy. Myślę, że to jest ciekawy sposób na pozyskanie młodych ludzi, którzy coś wniosą w naszą branżę.

Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej studenci mają do wyboru 5 kierunków studiów I stopnia: cyfryzacja przemysłu, ekoenergetyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika oraz elektrotechnika – studia dualne. (jł)

Relacja Julii Łaty: